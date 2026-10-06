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Kütahya Valiliğinde İyilik Var platformunun İyilik Kapısı uygulaması anlatıldı

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Kütahya Valiliğinde İyilik Var platformunun İyilik Kapısı uygulaması anlatıldı
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Kütahya Valiliğindeki toplantıda, 'İyilik Var' dijital gönüllülük platformu tanıtıldı. Platformun Bireysel Gönüllülük, Kurumsal Gönüllülük ve İyilik Kapısı yapıları anlatıldı; İyilik Kapısı ile yerel işletmelerin ayni desteklerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor.

Kütahya Valiliğinde düzenlenen toplantıda, gönüllülük faaliyetlerini dijital ortamda buluşturan "İyilik Var" platformuna ilişkin bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Kütahya Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "İyilik Var" dijital gönüllülük platformu hakkında sunum yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu'nun da katıldığı toplantıda, platformun gönüllülük faaliyetlerini dijital ortamda bir araya getirerek toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarla gönüllü kişi, kurum ve işletmeleri buluşturmayı amaçladığı belirtildi.

Sunumda platformun "Bireysel Gönüllülük", "Kurumsal Gönüllülük" ve "İyilik Kapısı" olmak üzere üç temel yapıdan oluştuğu aktarıldı.

Özellikle "İyilik Kapısı" uygulamasıyla yerel işletmeler ve meslek erbabının sunduğu ayni desteklerin ve ücretsiz hizmetlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Yetkililer, "İyilik Var" platformunun gönüllülüğü, dayanışmayı ve paylaşmayı büyüttüğünü vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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