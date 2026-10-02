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Kütahya jandarması eylülde aranan 73 şahsı yakaladı, 38'i cezaevine teslim edildi

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Kütahya jandarması eylülde aranan 73 şahsı yakaladı, 38'i cezaevine teslim edildi
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Kütahya'da jandarmanın eylül ayındaki çalışmalarında çeşitli suçlardan aranan 73 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 38'i adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi; 30'u ifade işlemlerinin ardından, 5 kişi ise para cezalarını ödedikten sonra serbest bırakıldı.

Kütahya'da jandarma ekiplerince eylül ayında gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 73 şahıs yakalandı. Şüphelilerden 38'i tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik istihbari ve saha çalışmalarını sürdürdü.

Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 73 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 38'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Şahıslardan 30'u ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 5 kişi ise para cezalarını ödemelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin devamlılığının sağlanması amacıyla çalışmaların sürdürüleceği belirtildi. Açıklamada, istihbarata dayalı çalışmalar ile teknolojik imkanlardan azami düzeyde yararlanıldığı, ilgili makamlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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