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Kütahya'da işlettiği dükkanda bıçaklanan iki çocuk annesi öldü, zanlı yakalandı.

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Kütahya'da işlettiği dükkanda bıçaklanan iki çocuk annesi öldü, zanlı yakalandı.
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Kütahya'da hediyelik eşya dükkanı işleten iki çocuk annesi, iş yerinde bıçaklanarak hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Salih Topsakal eşi ve kızıyla kaçarken yakalandı, iki çocuk annesinin eski eşi T.Y. de gözaltına alındı.

KÜTAHYA'da 2 çocuk annesi Nalan Temelkıran (51), işlettiği hediyelik eşya dükkanında bıçaklanarak öldürüldü. Polis ekiplerince cinayet zanlısı olduğu belirlenen Salih Topsakal (68), eşi ve kızıyla birlikte kaçarken yakalandı. Nalan Temelkıran'ın eski eşi T.Y. de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Pirler Mahallesi'nde hediyelik eşya dükkanı işleten Nalan Temelkıran, iş yerinde bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarıyla işyerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nalan Temelkıran'ın çok sayıda aldığı bıçak darbeleri nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Temelkıran'ın cansız bedeni savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, katil zanlısının Salih Topsakal olduğunu belirledi. Topsakal, Gaybiefendi Mahallesi'ndeki evinde eşi ve kızıyla kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Topsakal ifadesi için emniyete götürüldü.

ESKİ EŞ DE GÖZALTINA ALINDI

Nalan Temelkıran'ın eski eşi T.Y. de soruşturma kapsamında Adnan Menderes Caddesi'nde aracıyla seyir halindeyken durdurularak ifadesi için emniyete götürüldü.

Öldürülen Nalan Topsakal'ın oğlu ile katil zanlısı Salih Topsakal'ın kızının bir süre önce sevgili olduğu ve ayrıldıkları belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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