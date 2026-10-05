Eskişehir'den gelen kadın çiftçiler Kütahya'da kuşburnu ve ahududu üretimini öğrendi

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Eskişehir'den Kütahya'ya gelen kadın çiftçiler, Sekiören Köyü'ndeki kuşburnu ve ahududu bahçelerini ziyaret ederek üretim süreçleri hakkında uygulamalı bilgi aldı.

Eskişehir'den Kütahya'ya gelen kadın çiftçiler, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ev sahipliği ve rehberliğinde Sekiören Köyü'nde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Program kapsamında kuşburnu ve ahududu bahçelerini ziyaret eden kadın çiftçilere, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yetiştiricilik, bakım ve üretim teknikleri hakkında uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Kadın çiftçiler daha sonra kadın kooperatifini ziyaret etti. Burada kooperatifçilik faaliyetleri, kadın emeğinin üretime ve ekonomiye kazandırılması ile tarımsal ürünlerin katma değere dönüştürülmesi konularında bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen programla kadın çiftçiler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, tarımsal üretimde kadınların rolünün güçlendirilmesi ve başarılı üretim modellerinin yerinde görülmesi amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı