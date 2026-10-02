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Çayırbaşı Şehit Yaşar Çakır Ortaokulunda bilim ve tarım buluşması

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Çayırbaşı Şehit Yaşar Çakır Ortaokulunda bilim ve tarım buluşması
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Kütahya’da TÜBİTAK 4009 Köy Okullarına Yönelik Destekleme Programı çerçevesinde kabul edilen 2 okuldan biri olan Çayırbaşı Şehit Yaşar Çakır Ortaokulunda, "Gelenekten Geleceğe: Köyde Bilim, Teknoloji ve Tarımsal Bilgi Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Kütahya'da TÜBİTAK 4009 Köy Okullarına Yönelik Destekleme Programı çerçevesinde kabul edilen 2 okuldan biri olan Çayırbaşı Şehit Yaşar Çakır Ortaokulunda, "Gelenekten Geleceğe: Köyde Bilim, Teknoloji ve Tarımsal Bilgi Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Altıntaş ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, bilim, teknoloji ve tarımsal bilgi alanlarında düzenlenen çeşitli atölye çalışmalarına katıldı. Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan da etkinliğe katılarak öğrencilerle bir araya geldi ve gerçekleştirilen atölye çalışmalarını inceledi. Çayırbaşı Şehit Yaşar Çakır Ortaokulu ve Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) iş birliğiyle gerçekleştirilen programda öğrenciler; bilimsel düşünme, üretme ve keşfetmenin yanı sıra geleneksel bilgileri teknolojiyle buluşturma fırsatı yakaladı.

Etkinlikle birlikte köy okulunda eğitim gören öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgilerinin artırılması, tarımsal bilgi ve geleneksel deneyimlerin çağdaş yöntemlerle ele alınması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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