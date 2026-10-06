Kütahya'da öğrenciler altı kültürel noktada dijital STEM görevlerini yerine getirdi

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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü YEĞİTEK Proje Koordinasyonu tarafından gerçekleştirilen "STEMiz-STEMin İzindeyiz: Kütahya Dijital STEM Yürüyüşü" etkinliği kapsamında öğrenciler, Kütahya'nın tarihi ve kültürel değerlerini bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) bakış açısıyla keşfetti.

Etkinliğe Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi, İspanya'dan IES Sabina Mora Lisesi, Nafi Güral Fen Lisesi, Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi ile TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Farklı okullardan öğrencilerin oluşturduğu karma takımlar, gün boyunca birlikte hareket ederek görev paylaşımı yaptı ve karşılaştıkları problemlere ortak çözümler geliştirdi. İspanyol öğrencilerin de takımlarda yer almasıyla öğrenciler, yabancı dillerini günlük yaşam içerisinde kullanma ve kültürlerarası iletişim kurma fırsatı buldu. Kütahya'nın tarihi ve kültürel değerlerinin öğrenciler tarafından akranlarına tanıtılması, etkinliğe uluslararası bir boyut kazandırdı.

Öğrenciler; Yeşil Cami, Dönenler Camii, Ulu Cami, Germiyan Sokağı, Çini Atölyesi ve Kent Tarihi Müzesi olmak üzere altı farklı kültürel noktada hazırlanan dijital STEM görevlerini yerine getirdi.

Geometri ve örüntüler, ölçme ve tahmin, veri sınıflandırma, yapı ve mühendislik özellikleri, geleneksel üretim teknolojileri ve teknolojinin meslekler üzerindeki etkisi gibi farklı alanlarda çalışmalar gerçekleştiren öğrenciler; gözlem yaptı, ölçtü, karşılaştırdı, analiz etti ve elde ettikleri sonuçları dijital ortamda kayıt altına aldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin beceri temelli öğrenme yaklaşımıyla örtüşen etkinlikte öğrenciler; problem çözme, iş birliği, iletişim, karar verme, sorumluluk alma ve dijital becerilerini okul dışı gerçek yaşam ortamlarında kullanma imkanı buldu.

"STEMiz - STEMin İzindeyiz" etkinliğiyle Kütahya'nın kültürel mirası, öğrencilerin bilimsel bakış açısıyla gözlemlediği, sorguladığı ve yeniden keşfettiği bir öğrenme ortamına dönüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı