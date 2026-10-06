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Kütahya Aslanapa'da yüzde 75 hibeli ayçiçeğinde hasat kontrolü yapıldı

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Kütahya Aslanapa'da yüzde 75 hibeli ayçiçeğinde hasat kontrolü yapıldı
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Kütahya Aslanapa'da TAKE Projesi kapsamında yüzde 75 hibeli ayçiçeği tohumlarının ekildiği alanlarda hasat kontrolü yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince yapılan incelemelerde hasat süreci değerlendirildi, üreticilere bereketli hasat dilendi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında yüzde 75 hibe desteğiyle dağıtılan ayçiçeği tohumlarının ekildiği alanlarda hasat kontrolleri gerçekleştirildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, ayçiçeği üretim alanları yerinde incelenerek hasat süreci değerlendirildi.

Yetkililer, TAKE Projesi kapsamında üreticilere destek sağlanmaya devam edildiğini belirterek, tüm üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat dönemi diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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