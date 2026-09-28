Sinerköy Spor Kulübü Başkanı Mandal, lig fikstürlerinin çekilmesine tepki gösterdi

Kütahya'da Sinerköy Spor Kulübü Başkanı Bülent Mandal, sezon öncesinde amatör futbol kulüpleri arasında liglere katılmama yönünde oluşan iradenin, aradan geçen süreçte sorunlarda somut bir değişiklik olmamasına rağmen değiştirilmesine tepki gösterdi.

Sezon öncesinde Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) öncülüğünde kulüplerle bir toplantı gerçekleştirildiğini belirten Mandal, amatör futbol kulüplerinin yaşadığı sorunların ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) uygulamalarından kaynaklanan mağduriyetlerin toplantıda gündeme getirildiğini söyledi.

Başkan Mandal, mevcut şartlarda liglere katılmama yönünde kulüpler arasında bir irade oluştuğunu belirterek, "Sezon başında kulüplerimizle birlikte bir irade ortaya koyduk. Bu iradenin temelinde kulüplerimizin yaşadığı maddi ve idari sorunların artık sürdürülemez hale gelmesi vardı. Biz Sinerköy Spor Kulübü olarak bu kararın arkasında duruyoruz" dedi.

Amaçlarının amatör kulüplerin üzerindeki yüklerin azaltılması olduğunu ifade eden Bülent Mandal, "Bizim amacımız herhangi bir kişi veya kurumu hedef göstermek değil. Amatör futbolun sürdürülebilir olması için kulüplerimizin üzerindeki maddi ve idari yüklerin azaltılmasını istiyoruz. Çünkü amatör kulüpler profesyonel kulüpler gibi büyük bütçelere sahip değil" diye konuştu.

"Kulüplerimizin üzerindeki maddi yükler ortadan kaldırılmalı"

Aradan geçen süreçte sorunların çözülmediğini savunan Başkan Mandal, Süper Amatör Lig, 1. Amatör Lig ve ilçe liglerinin fikstürlerinin çekilmesine tepki göstererek, "Burada sorulması gereken bazı sorular var. Kulüplerimizin sorunları çözüldü mü? Yaptırımlar hafifletildi mi? Kulüplerimizin üzerindeki maddi yükler ortadan kaldırıldı mı? Biz bu soruların cevaplarında herhangi bir değişiklik görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kulüplerin yöneticilerin, sporcuların ve gönüllülerin fedakarlıklarıyla ayakta kaldığını belirten Mandal, "Amatör spor kulüplerimiz büyük fedakarlıklarla ayakta duruyor. Yöneticilerimiz, sporcularımız ve gönüllülerimiz kendi imkanlarıyla bu kulüpleri yaşatmaya çalışıyor. Profesyonel kulüplerin sahip olduğu bütçelerle mücadele etmemiz mümkün değil" dedi.

Sezon başında ortaya konulan ortak iradenin arkasında durulması gerektiğini ifade eden Başkan Bülent Mandal, "Şartlarda somut bir değişiklik olmadan, sezon başında ortaya konulan iradenin değiştirilmesini doğru bulmuyoruz. Kulüplerimizin yaşadığı sorunların görmezden gelinmemesini ve bu sorunların çözümü için gerekli adımların atılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Mandal, açıklamasının sonunda amaçlarının herhangi bir kişi veya kurumu hedef almak olmadığını vurgulayarak, "Bizim burada yapmak istediğimiz, Kütahya'daki amatör spor kulüplerinin yaşadığı sorunları kamuoyunun önünde açıkça değerlendirmek. İstediğimiz şey mağduriyetlerin giderilmesi ve amatör futbolun daha sağlıklı şartlarda devam etmesidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı