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Kütahya’da gıda israfına karşı öğrencilere farkındalık eğitimi

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Kütahya’da gıda israfına karşı öğrencilere farkındalık eğitimi
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Kütahya’da Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Anaokulu ile Şehitler Ortaokulu öğrencilerine yönelik farkındalık eğitimleri düzenlendi.

Kütahya'da Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Anaokulu ile Şehitler Ortaokulu öğrencilerine yönelik farkındalık eğitimleri düzenlendi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere gıda kaybı ve israfının ne olduğu, israfın nedenleri ve önlenmesinin önemi anlatıldı. Günlük yaşamda gıda israfını azaltmak için alınabilecek önlemler de öğrencilerle birlikte değerlendirildi.

Etkinlik sonunda öğrenciler, öğrendiklerini hep birlikte tekrar ederek gıdaları israf etmeme sözü verdi. Eğitimlerde, "Gıdayı korumak, emeği ve geleceğimizi korumaktır" mesajı öne çıkarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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