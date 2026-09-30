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Hisarcık'ta eğitimciler Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni değerlendirdi

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Hisarcık'ta eğitimciler Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni değerlendirdi
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde eğitim yöneticileri ve öğretmenlerin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı genelge ve yönetmelikleri, mevzuat, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile akademik başarı çalışmaları değerlendirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde eğitim yöneticileri ve öğretmenlerin katılımıyla eğitim-öğretim süreçlerinin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıya Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci ve Şube Müdürü Caner Tevfik Tekin katıldı. İlçedeki okul ve kurum yöneticileri ile öğretmenlerin yer aldığı toplantıda, eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ve yönetmelikler, yürürlükteki mevzuat, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve ilçede akademik başarıyı daha da artırmaya yönelik çalışmalar değerlendirildi. Eğitim süreçlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ile okullardaki başarı seviyesinin yükseltilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı, eğitim yöneticileri ve öğretmenlerin görüş ve önerilerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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