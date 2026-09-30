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Kütahya'da bıçaklanarak öldürülen 51 yaşındaki kadının şüphelisi tutuklandı

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Kütahya'da dün iş yerinde bıçaklanarak öldürülen 51 yaşındaki kadının cinayet şüphelisi, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Kütahya'da dün iş yerinde bıçaklanarak öldürülen iki çocuk annesi Nalan Temelkıran'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Salih T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, 51 yaşındaki Nalan Temelkıran'ın iş yerinde bıçaklanarak öldürülmesinin ardından Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Salih T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Salih T., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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