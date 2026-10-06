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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan kıdemli polis memuru Yasemin Bodur Karasu'nun yaşamını yitirdiği öğrenildi. Görev süresi boyunca kentte halkın sevgisini kazanan ve “Trafiğin Ablası” olarak anılan Karasu'nun ölümü, görev yaptığı emniyet müdürlüğünde ve Kütahya'da üzüntüye neden oldu. Olayın ardından başlatılan adli ve idari tahkikatın sürdüğü bildirildi. Peki, Yasemin Bodur Karasu kimdir? Polis Yasemin Bodur Karasu neden öldü? Detaylar...

YASEMİN BODUR KARASU KİMDİR?

Yasemin Bodur Karasu, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan kıdemli bir polis memuruydu. Uzun yıllardır görev yaptığı belirtilen Karasu, Kütahya'da görev süresi boyunca halkın sevgisini kazandı.

Karasu, kentte trafik görevleri sırasında gösterdiği çalışmalarıyla “Trafiğin Ablası” olarak anılıyordu. Kütahya'da görev yapan polis memurunun yaşamını yitirdiğinin öğrenilmesi, görev yaptığı Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nde ve kentte büyük üzüntü yarattı.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de olayın ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Derneğin açıklamasında, Yasemin Bodur Karasu'nun Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yaptığı ve uzun yıllardır görev yapan bir polis memuru olduğu belirtildi.

POLİS YASEMİN BODUR KARASU NEDEN ÖLDÜ?

Yasemin Bodur Karasu'nun yaşamını yitirdiği ve olayın ardından adli ve idari tahkikat başlatıldığı bildirildi. Verilen bilgilere göre Karasu'nun ölümüyle ilgili tahkikat sürüyor.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yapılan açıklamada, Karasu'nun görev yaptığı Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda bulunduğu ve yaşamını yitirdiği belirtildi.

Karasu'nun ölümünün ardından olayla ilgili adli ve idari tahkikatın devam ettiği bildirildi. Bu nedenle olayın ayrıntıları ve ölümüne ilişkin süreçle ilgili incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

DERNEKTEN TAZİYE MESAJI

Yaşanan olayın ardından Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Derneğin açıklamasında Yasemin Bodur Karasu'nun Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yaptığı ve uzun yıllardır görevini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada Karasu'nun Kütahya'da “Trafiğin Ablası” olarak anıldığı da ifade edildi.

ADLİ VE İDARİ TAHKİKAT SÜRÜYOR

Yasemin Bodur Karasu'nun yaşamını yitirmesinin ardından olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı. Verilen bilgilere göre söz konusu tahkikat devam ediyor.

YASEMİN BODUR KARASU'NUN CENAZESİ NEREDEN KALDIRILACAK?

Yasemin Bodur Karasu'nun cenaze programı da belli oldu. Karasu'nun cenazesinin İzmir Karabağlar'da bulunan Yeşilyurt Kavaklıpınar (Üzümcü) Camii'nden öğle namazını müteakip kaldırılacağı bildirildi.

Uzun yıllardır Kütahya'da görev yapan ve “Trafiğin Ablası” olarak anılan Karasu, cenaze programının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Olayla ilgili adli ve idari tahkikatın ise sürdüğü bildirildi.