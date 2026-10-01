Tavşanlı’da 17 milyon TL’lik Karakova Spor Tesisleri ihalesi 5 Ekim’de yapılacak

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde spor altyapısının güçlendirilmesi ve sporculara daha modern imkanlar sunulması amacıyla hazırlanan Karakova Spor Tesisleri yenileme projesinde ihale tarihi belli oldu. Yaklaşık 17 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilecek dev proje kapsamında tesis baştan aşağı yenilenecek.

Tavşanlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, ilçedeki spor potansiyelini artırmak, kulüplere ve vatandaşlara daha güvenli ve nitelikli alanlar sunmak amacıyla kapsamlı bir yatırım projesi başlattı. Karakova Spor Tesisleri'nin saha bakım, yenileme ve tadilat çalışmalarına ilişkin ihalenin 5 Ekim tarihinde gerçekleştirileceği açıklandı.

Proje kapsamında Karakova Spor Tesisleri içerisinde yer alan Cemil Sarıfedai sahasının zemini tamamen yenilenecek ve ilave ışıklandırma sistemleri kurulacak. Fevzi Coşgun sahasına ise modern aydınlatma sistemleri kazandırılırken, artan seyirci kapasitesi göz önünde bulundurularak ek tribün inşası yapılacak. Ayrıca tesisteki üç ayrı sahanın da skorboardları son teknoloji ürünlerle yenilenecek.

Yatırıma ilişkin açıklamalarda bulunan Tavşanlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yaşar Taha Pişkiner, tesislerin yenilenmesiyle ilçedeki spora erişimin daha güçlü hale geleceğini belirtti. Pişkiner, "Tavşanlı'da spor altyapısını güçlendirmek ve gençlerimize modern imkanlar sunmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında büyük emekleri olan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Bülent Küçük'e ve desteklerini esirgemeyen Kütahya Milletvekilimiz Mehmet Demir'e teşekkür ediyorum. Yenilenen tesislerimizle birlikte Tavşanlı'nın spor alanındaki potansiyelini çok daha ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı