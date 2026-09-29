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Ahmed Efendi Vakfı'nın hayır şartı Eskişehir'de 3 bin hasta ve yakınına ulaştı

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Ahmed Efendi Vakfı'nın hayır şartı Eskişehir'de 3 bin hasta ve yakınına ulaştı
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1893'te İzmir'de kurulan Ahmed Efendi Vakfı'nın yiyecek ve giyecek yardımı şartı, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Eskişehir'de yaşatıldı. 1001 Hayır Şartı kapsamında Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gelen yaklaşık 3 bin hasta ve yakınına simit ve meyve suyu ikram edildi.

1893 yılında İzmir'de kurulan Ahmed Efendi Vakfı'nın hastaneye gelen hastalara yiyecek ve giyecek yardımı yapılmasına ilişkin hayır şartı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Eskişehir'de yaşatıldı.

1001 Hayır Şartı kapsamında gerçekleştirilen çalışma ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gelen yaklaşık 3 bin hasta ve yakınına sabah saatlerinde simit ve meyve suyu ikramında bulunuldu. Vakıf medeniyetinin geçmişten günümüze uzanan yardım ve dayanışma anlayışının bir örneği olan uygulamayla, Ahmed Efendi Vakfı'nın 133 yıl önce ortaya koyduğu hayır şartı bugün de yaşatılmış oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, vakıf senetlerinde yer alan hayır şartlarını günümüzde de yaşatarak geçmişten geleceğe uzanan vakıf kültürünün sürdürülmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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