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Kütahya'da jandarma, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi servislerini denetledi

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Kütahya'da jandarma, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi servislerini denetledi
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi servis araçlarını Organize Sanayi Bölgesi'nde denetledi. Kontrollerde zorunlu donanım ve evraklarda kural ihlaline rastlanmazken sürücülere güvenli taşımacılık bilgisi verildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, öğrenci ve çalışanların güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü denetim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi servis araçlarını denetledi. Gerçekleştirilen kontrollerde; servis araçlarında bulunması zorunlu olan emniyet kemeri, yangın söndürme tüpü, "Okul Taşıtı" ve "Dur" levhaları ile güzergah izin belgeleri ve diğer resmi evraklar tek tek incelendi.

Yapılan detaylı incelemelerde herhangi bir aksaklığa ya da kural ihlaline rastlanmadı. Uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren servis şoförleri, bu tür denetimlerin taşımacılık kalitesini artıracağını, yetersiz evrak ve donanımla araç kullananlar ile korsan taşımacılığın önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Denetimlerin ardından Jandarma Trafik Timleri tarafından servis sürücülerine trafik kuralları ve güvenli taşımacılık esasları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ekiplerin denetim faaliyetlerini planlı olarak sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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