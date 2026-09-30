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Kütahya Tavşanlı Kuruçay'da kadınlar imece usulüyle tarhana hazırladı

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Kütahya Tavşanlı Kuruçay'da kadınlar imece usulüyle tarhana hazırladı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kuruçay beldesinde kadınlar, imece usulü tarhana yapımı için bir araya geldi. Yoğurt, un, biber ve domatesle hazırlanan hamurlar kurutulup ovalandı; belde sakinleri imecenin işleri kolaylaştırdığını ve bağları güçlendirdiğini belirtti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kuruçay beldesinde imece usulü tarhana yapımı için bir araya gelen kadınlar, akraba ve komşularıyla dayanışma örneği sergiledi.

Sabahın erken saatlerinde toplanan kadınlar; yoğurt, un, biber, domates ve çeşitli baharatların harmanlanıp günlerce dinlendirildiği hamurları büyük bir titizlikle hazırladı. Bez örtüler üzerine serilen tarhana hamurları, kurutulup ovalanarak kış sofralarına hazır hale getirildi.

Yıllardır süregelen bu geleneği yaşatmaktan mutluluk duyduklarını belirten belde sakinleri, imece usulünün hem işleri kolaylaştırdığını hem de komşuluk ve akrabalık bağlarını güçlendirdiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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