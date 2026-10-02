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Soma'daki maden göçüğünde ölen 5 işçiden ikisinin otopsisi tamamlandı

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Soma'daki maden göçüğünde ölen 5 işçinin otopsisi başladı; ilk iki işçinin otopsisi tamamlanıp cenazeleri yakınlarına teslim edildi. İki cenaze Kırkağaç ve Denizli Çameli'ye götürüldü; diğer üç cenaze Balıkesir İvrindi, Manisa Kırkağaç ve Kütahya Gediz'de toprağa verilecek.

ÖLEN MADENCİLERDEN İKİSİNİN OTOPSİSİ TAMAMLANDI

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında yaşanan göçükte hayatını kaybeden 5 işçinin İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemlerine başlandı. İlk olarak otopsisi yapılan işçilerden Kerim Ören ve Halit Ersay'ın (37) cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Ören'in cenazesi Manisa'nın Kırkağaç ilçesine, Ersay'ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere Denizli'nin Çameli ilçesine götürüldü.

Otopsi işlemleri süren diğer işçilerden Ramazan İnce'nin (26) cenazesinin Balıkesir'in İvrindi ilçesine, evli ve 1 çocuk babası 5 yıllık madenci işçisi Ömer Karakaya'nın cenazesinin Manisa'nın Kırkağaç ilçesine, evli ve 2 çocuk babası İsa Olcay'ın (49) cenazesinin ise Kütahya'nın Gediz ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

'EMEKLİ OLMASINA RAĞMEN ÇALIŞIYORDU'

Hayatını kaybeden madencilerden İsa Olcay'ın kardeşi Yüksel Olcay (47), ağabeyinin 5 yıl önce emekli olmasına rağmen çalışmaya devam ettiğini belirtip, "Geçim sıkıntısı yüzünden çalışmaya devam ediyordu. Maalesef dün acı haberi aldık. Gece yola çıktık. Antalya'dan geldim. Şu an Adli Tıp Kurumu'ndayız. Sonuçları bekliyoruz. Buradan da cenazemizi alıp, memleketimiz olan Kütahya'nın Gediz ilçesi Gökler beldesine gideceğiz" dedi.

'NİŞAN HAZIRLIĞI VARDI'

Maden işçisi Ramazan İnce'nin amcası Sefer İnce de "Ramazan, yaklaşık 2 senedir maden ocağında çalışıyordu. Bekardı. 'Evlilik için hazırlık yapıyorum' diyordu ama tam olarak da net değildi. Görüştüğü biri vardı. Nişan hazırlığı vardı. Günü henüz belli değildi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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