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Kütahya'da Kur'an kursu kursiyerlerine dijital okuryazarlık eğitimi verildi

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Kütahya'da Kur'an kursu kursiyerlerine dijital okuryazarlık eğitimi verildi
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Kütahya'da Dörtyol Camii Kız Kur'an Kursu kursiyerleri, yaşlılık dönemine hazırlık ve yaşam boyu öğrenme konularında eğitim aldı. 2026 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamındaki programda değişen rollere uyum ile dijital okuryazarlık ve teknoloji kullanımı ele alındı.

Kütahya'da yaşlılık dönemine hazırlık ve yaşam boyu öğrenme farkındalığının artırılması amacıyla Dörtyol Camii Kız Kur'an Kursu kursiyerlerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

"2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerde, Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli AEP Eğiticileri Sosyolog Meltem Yıldırım Tekeli ve Sosyolog Tuğba Tekin tarafından katılımcılara bilgiler aktarıldı.

Programda "Yaşam Boyu Değişen Rollere Uyum" ile "Dijital Okuryazarlık ve Teknoloji Kullanımı" konuları ele alındı. Eğitimlerle bireylerin yaşam boyunca değişen rollere uyum sağlamaları, yaşlılık dönemine ilişkin farkındalık kazanmaları ve teknolojiyi daha bilinçli kullanmalarının desteklenmesi hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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