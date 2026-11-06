Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı Yaralıgöz Geçidi'ni beyaza bürüdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı etkili oldu. Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin'i il merkezine bağlayan yoldaki 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi ile çevresindeki ormanlar beyaza bürünürken kar ve sis manzarası dronla görüntülendi.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolu güzergahında yer alan 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde soğuk hava yerini kara bıraktı.

Ilgaz'dan sonra en yüksek dağ olan Yaralıgöz Dağı ve çevresindeki ormanlar, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü.

Bölgedeki kar ve sis manzarası dron ile kaydedildi.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerinde de zaman zaman kar etkili oluyor.

Kaynak: AA
Yeni Partili Özlale, bütçe görüşmelerinde Bakan Ersoy'a sırtını döndü

Bütçe görüşmelerine damga vuran görüntü
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konya'da 21 yıllık sır çözüldü! Ömer Faruk Akıllı cinayetinde 5 tutuklama

21 yıllık faili meçhul çözüldü! 5 ilde baskın, 5 tutuklama
Yine hatipliğini konuşturdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT World Forum'da salonu ayağa kaldıran sözler

Yine hatipliğini konuşturdu! Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
Netflix'in 10. yıl gecesinde Bahar Candan kapıda kaldı! Nedeni şaşırttı

Netflix gecesinde kapıda kaldı! Tuhaf mimikleriyle açıklama yaptı
Burun estetiğinde ölen Hatice'nin raporunda 'özen eksikliği' çıktı! Anestezi doktoruna soruşturma izni

Burun estetiği ölümle bitmişti! Raporda o eksiklik ortaya çıktı
Muhteşem Yüzyıl'ın Pargalı İbrahim'i Okan Yalabık'ın son hali şaşırttı!

Pargalı İbrahim'i görenler tanımakta zorlandı! İşte son hali
Bulun bu sapığı! Türkiye'nin başkentinde yaptığına bakın

Bulun bu sapığı! Türkiye'nin başkentinde yaptığına bakın
8 kişilik katliamda öğretmene yürek yakan veda! Eşinin feryatları kahretti

Hilal öğretmene yürek yakan veda! Eşinin feryatları kahretti