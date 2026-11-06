Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı Yaralıgöz Geçidi'ni beyaza bürüdü

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Kastamonu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolu güzergahında yer alan 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde soğuk hava yerini kara bıraktı.

Ilgaz'dan sonra en yüksek dağ olan Yaralıgöz Dağı ve çevresindeki ormanlar, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü.

Bölgedeki kar ve sis manzarası dron ile kaydedildi.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerinde de zaman zaman kar etkili oluyor.

Kaynak: AA