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Kastamonu'da etkili kar ulaşımı aksattı, Azdavay'da elektrik ve doğal gaz kesildi

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Kastamonu'da dün etkili olan kar yağışı ulaşımda aksaklıklara yol açtı, yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti. Azdavay'da elektrik ve doğal gaz kesilirken, Şenpazar-Ağlı yolunda devrilen ağaç geçişi engelledi.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksaklıkların yaşanmasına sebep olurken, elektrik ve doğal gaz kesintileri yaşandı.

Kastamonu'da dün etkili olan kar yağışı ara ara etkisini sürdürüyor. Kar yağışı sebebiyle yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti. Kar yağışının etkili olduğu Azdavay ilçesinde elektrik ve doğal gaz kesintisi yaşandı. Yoğun kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Öte yandan, Şenpazar-Ağlı kara yolunda kar yağışının ardından bir ağaç yola devrildi. Ağaç sebebiyle vatandaşlar yoldan geçiş yapamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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