Kastamonu Seydiler'de aydınlatma direğine çarpan otomobilde 1'i ağır 2 kişi yaralandı

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Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, İnebolu-Kastamonu kara yolu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. idaresindeki 37 ACM 856 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Otomobil, çarptığı aydınlatma direğini yerinden söktü. Kazada sürücü ile araçtaki S.E. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkartılan yaralılar, Devrekani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan S.E., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı