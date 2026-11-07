Kastamonu'da kar Cide ve İnebolu yollarında ulaşımı aksattı, doğalgaz tankeri ilerlemedi

Kastamonu'da kar Cide ve İnebolu yollarında ulaşımı aksattı, doğalgaz tankeri ilerlemediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da il merkezini Cide ve İnebolu ilçelerine bağlayan güzergahlarda kar yağışı ulaşımda aksaklıklara yol açıyor. Gebeoğlu mevkisinde doğalgaz taşıyan tanker ile bazı tırlar ilerlemezken yolda mahsur kalan araçlar Karayolları ekiplerinin küreme çalışmasını bekliyor.
Kastamonu'da il merkezini Cide ilçesi ve İnebolu ilçesine bağlayan güzergahlarda etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.
Kastamonu'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösteriyor. Kastamonu'nun il merkezini Cide ilçesine bağlayan Gebeoğlu mevkisi ile İnebolu ilçesine bağlayan Ecevit Geçidinde kar yağışı ulaşımda aksaklıklar yaşanmasına sebep oluyor. Gebeoğlu mevkiinde doğalgaz taşıyan tanker ile bazı tırlar, kar yağışı nedeniyle ilerlemedi. Yolda mahsur kalan bazı araçlar Karayolları ekiplerinin küreme çalışmasını bekledi.
Öte yandan, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı ise zaman zaman etkisini devam ettiriyor.