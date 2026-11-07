Kastamonu'da kar Cide ve İnebolu yollarında ulaşımı aksattı, doğalgaz tankeri ilerlemedi

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Kastamonu'da il merkezini Cide ilçesi ve İnebolu ilçesine bağlayan güzergahlarda etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

Kastamonu'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösteriyor. Kastamonu'nun il merkezini Cide ilçesine bağlayan Gebeoğlu mevkisi ile İnebolu ilçesine bağlayan Ecevit Geçidinde kar yağışı ulaşımda aksaklıklar yaşanmasına sebep oluyor. Gebeoğlu mevkiinde doğalgaz taşıyan tanker ile bazı tırlar, kar yağışı nedeniyle ilerlemedi. Yolda mahsur kalan bazı araçlar Karayolları ekiplerinin küreme çalışmasını bekledi.

Öte yandan, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı ise zaman zaman etkisini devam ettiriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı