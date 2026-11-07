Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu üyeleri Kastamonu'da bir araya geldi

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Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) üyeleri, Kastamonu'da düzenlenen programda bir araya geldi.

TFSF ile Kastamonu Fotoğraf Sanatı Derneği (KASFOT) işbirliğinde, Kastamonu Turizm Altyapı Hizmet Birliğinin (KASTAB) katkılarıyla düzenlenen program kapsamında Türkiye'nin farklı kentlerinden fotoğrafçılar, Kastamonu'ya geldi.

TFSF Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, fotoğrafın sanatsal yönünün yanı sıra belge niteliğine de dikkati çekti.

Fotoğrafın yalnızca bir hobi olmadığını, kalıcı eserler bırakarak dünyada yaşanan olaylara tanıklık edildiğini anlatan Kılıçoğlu, "Çektiğimiz fotoğraflar savaşlara yön verir, barışlara vesile olur, restorasyonlara vesile olur. O yüzden fotoğraf örgütlenmesi tüm sanat dallarında bizce biraz daha öndedir. Çünkü belge ve şahit olma gücü vardır." dedi.

Türkiye'deki fotoğrafçı derneklerini bir araya getirerek tanışma ve paylaşım ortamı oluşturduklarını belirten Kılıçoğlu, "Derneklerimizin yaptığı çalışmaları ülke genelinde daha görünür hale getirmeye çalışıyoruz. Karşılıklı sergilerle derneklerimizin çalışmalarını farklı yerlere yolluyoruz. Dernek toplantılarımızı farklı illerde yaparak fotoğrafçılarımızın tanışmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

Federasyonun dijital altyapısını güçlendirerek fotoğrafçılar için kapsamlı bir platform oluşturduğuna işaret eden Kılıçoğlu, 2026 yılını "Türkiye Aşkı" olarak ilan ettiklerini, bu kapsamda fotoğraf sanatçılarının eserlerini paylaşabilecekleri bir internet sitesi açtıklarını dile getirdi.

Platform aracılığıyla Türk fotoğraf sanatçılarının eserlerini uluslararası alanda tanıtmayı amaçladıklarını vurgulayan Kılıçoğlu, farklı ülkelerde sergiler düzenleyeceklerini kaydetti.

KASFOT Başkanı Suat Cumali Güngör de derneğin kuruluş aşamasında iki temel hedef belirlediklerine dikkati çekerek, "Kastamonu'da fotoğrafçılığı tanıtmak ve sevdirmek ile fotoğraflar aracılığıyla Kastamonu'yu tanıtmayı amaçladık. Kastamonu'da fotoğraf adına yaklaşık 20 yıldan bu yana bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz." dedi.

Programda "Kastamonu'da 4 Mevsim" adlı fotoğraf sunumu gerçekleştirildi. Ayrıca TFSF'nin çalışmaları ve fotoğraf sanatına ilişkin sunumlar da yapıldı.

Program kapsamında 7 Kasım'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kasaba Köyü Mahmutbey Camisi, Azdavay Çatak Kanyonu, Pınarbaşı Horma Kanyonu ile Ilıca Şelalesi'ne gezi düzenlenecek.

Kaynak: AA