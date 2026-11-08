Kastamonu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde yoğun kar 230 köy yolunu ulaşıma kapattı

Kastamonu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde yoğun kar 230 köy yolunu ulaşıma kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kastamonu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle 230 köy yolu ulaşıma kapanırken İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
??????? Kastamonu'da kar nedeniyle 230 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentin yüksek rakımlı ilçelerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışının ardından 230 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA