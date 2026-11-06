Kastamonu İhsangazi'de gece etkili olan kar, Arazya'da ormanı beyaza bürüdü

Kastamonu İhsangazi'de gece etkili olan kar, Arazya'da ormanı beyaza bürüdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde dün gece kısa süreli etkili olan kar, ağaçları beyaza bürüdü. İhsangazi'ye bağlı Arazya köyü mevkiindeki ormanlık alanda sonbahar renkleriyle karın oluşturduğu manzara havadan görüntülendi.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde yağan kar ağaçlar üzerinde oluşturduğu manzarayla mest etti.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde dün gece saatlerinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Ağaçları beyaza bürüyen kar mest eden görüntülere sahne oldu. Sonbahar mevsiminde renk cümbüşünün yaşandığı ormanlık alanda ağaçların beyaza bürünmesiyle ortaya çıkan manzara mest etti. İhsangazi ilçesine bağlı Arazya köyü mevkiinde kış ve sonbaharın bir arada yaşandığı ormanlık alan havadan görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı