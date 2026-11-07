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Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

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Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti
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Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışıyla Yaralıgöz ve Masruf geçitleri beyaz örtüyle kaplandı, kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye düşerken Karayolları ekipleri kar küreme çalışması başlattı; bazı sürücüler yolda kaldı.

KASTAMONU'nun yüksek kesimlerindeki kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi geçti.

Kastamonu'nun kuzey kesiminde kalan ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini Kastamonu il merkezine bağlayan kara yolu üzerinde bulunan 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi ile Küre, İnebolu ve Doğanyurt ilçelerini il merkezine bağlayan 1250 rakımlı Masruf Geçidi beyaz örtüyle kaplandı. Sis sebebiyle de görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü bölgelerde, kar kalınlığı da 10 santimetreyi geçti. İnebolu-Kastamonu yolundaki Çuha Doruğu geçidinde de kar yağışı etkili oldu. Bölgede ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri güzergahlar üzerinde kar küreme çalışması başlattı. Hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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