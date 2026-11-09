Kastamonu'da kar nedeniyle 230 köy yolu kapandı, 57 köy yolunda çalışma sürüyor

Kastamonu'da kar sebebiyle 230 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla çok sayıda köyün yolu ulaşıma açılırken, 57 köy yolunda ise karla mücadele sürüyor.

Kastamonu'da hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrası il genelinde 230 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının tekrar ulaşıma açılabilmesi için İl Özel İdaresi ekiplerince karla mücadele çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmayla çok sayıda köye yeniden ulaşım sağlandı. Ekipler, Ağlı ilçesinde 4, Azdavay ilçesinde 26, Bozkurt ilçesinde 7, Devrekani ilçesinde 4, Doğanyurt ilçesinde 1, İnebolu ilçesinde 8, Küre ilçesinde 2 ve Şenpazar ilçesinde 5 olmak üzere 57 köy yolunda tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar ise 2 bin 205 kilometre köy yolunun ulaşıma açıldığı belirtildi.

Öte yandan, olumsuz hava şartları ve kapalı köy yolları sebebiyle Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı