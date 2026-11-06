Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kastamonu'da ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım'da başlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu Valiliği, 15 Kasım'da başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması için sürücülere hatırlatma yaptı. Açıklamaya göre yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan ticari araçlar, 15 Kasım 2026-15 Nisan 2027 arasında Kastamonu sınırlarında kış lastiği kullanmak zorunda.

Kastamonu Valiliği, 15 Kasım'da başlayacak zorunlu kış lastiği uygulamasıyla ilgili sürücülere hatırlatmada bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava ve yol koşullarına karşı sürücülerin gerekli tedbirleri almaları, araçlarını kış şartlarına uygun hale getirmeleri ve trafik güvenliği açısından belirlenen kurallara uymalarının önem taşıdığı belirtildi.

Yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanımı zorunluluğunun 15 Kasım itibarıyla başlayacağına dikkati çekilen açıklamada, "İlimizde trafik güvenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmeleri ve trafik akışının kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla 15 Kasım 2026-15 Nisan 2027 tarihleri arasında Kastamonu sınırları içerisinde kara yolunda seyreden, yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet, Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca A türü yetki belgesine kayıtlı ticari taksi türü araçların kış lastiği kullanmaları zorunludur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim43

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netflix'in 10. yıl gecesinde Bahar Candan kapıda kaldı! Nedeni şaşırttı

Netflix gecesinde kapıda kaldı! Tuhaf mimikleriyle açıklama yaptı
8 kişiyi öldüren katliam zanlısına hastane önünde öfke: Salın şunu 2 dakika11

Katliam zanlısını görünce deliye döndüler: Salın şunu 2 dakika
Beverly Hills 90210 dizisinin yıldızı Kimmarie Johnson hayatını kaybetti

Ünlü dizinin oyuncusundan acı haber! Henüz 50 yaşındaydı
8 kişinin öldüğü katliamda muhtar konuştu: Önüne çıkana saldırdı

8 kişilik katliamda kahreden detaylar! Köyün muhtarı konuştu
Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Bilinçli şekilde uyutuluyor

Yoğun bakımdaki ünlü rapçiden haber var!
Dünyanın dört bir yanında banka hesaplarına siber saldırı! Milyonlarca dolar çalındı

Dünya şokta! Milyonlarca dolar buhar oldu
ABD Senatosu'na seçilen ilk Müslüman isim Trump'a meydan okudu: Yalan makinesi teklifim hâlâ geçerli

Terörist dediği isimden Trump'a hodri meydan! Ben hazırım...