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Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde kar yağışı sonrası manzara havadan görüntülendi

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Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde kar yağışı sonrası manzara havadan görüntülendi Haber Videosunu İzle
Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde kar yağışı sonrası manzara havadan görüntülendi
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Kastamonu'da hafta sonu yağan kar, köyleri, ilçe merkezlerini ve ormanları beyaz örtüyle kapladı. Ağlı ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından oluşan manzara havadan görüntülendi.

Kar yağışıyla beyaza bürünen Kastamonu'nun Ağlı ilçesi havadan görüntülendi.

Kastamonu'da hafta sonu yağan kar köyler, ilçe merkezleri ve ormanları beyaz örtüyle kapladı. Ağlı ilçesinde de etkili olan kar yağışının ardından ortaya çıkan manzara mest etti. İlçedeki ormanlar ve ortaya çıkan kar manzaraları havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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