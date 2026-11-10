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Kastamonu Araç'ta otomobilin taş duvara çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Kastamonu Araç'ta otomobilin taş duvara çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Kastamonu Araç'ta otomobilin taş duvara çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde mıcıra kapılan otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre sürüklendi ve yol kenarındaki taş duvara çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralanarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde mıcıra kapılarak yol kenarındaki taş duvara çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Araç ilçesi Kastamonu-Karabük kara yolu Diphan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A.Ö. idaresindeki 34 UE 6471 plakalı Hyundai marka otomobil, yol kenarındaki mıcır sebebiyle kontrolden çıktı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil yol kenarındaki taş duvara çarptı. Kazada araçtan dışarı fırlayan Esat Örnek olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü H.Ö. ve A.Ö. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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