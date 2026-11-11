Bayburt Valiliği voleybol takımı Kastamonu'yu 3-1 yenip finale yükseldi

Bayburt Valiliği voleybol takımı Kastamonu'yu 3-1 yenip finale yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Valiliği Voleybol Takımı, 4. Kamu Spor Oyunları voleybol yarı finalinde Kastamonu ekibini 3-1 yenerek finale yükseldi. Takım, yeni kapalı spor salonundaki karşılaşmanın ardından Türkiye finallerine katılma hakkı elde eden ilk Bayburt ekibi oldu.
Bayburt Valiliği Voleybol Takımı, 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen voleybol müsabakalarının yarı finalinde Kastamonu ekibini 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.
Yeni kapalı spor salonunda oynanan yarı final karşılaşmasını Vali Mustafa Eldivan da tribünden takip etti. Mücadelede Kastamonu ekibiyle karşı karşıya gelen Bayburt takımı, rakibini yenerek final biletini aldı.
Elde edilen sonuçla Bayburt Valiliği voleybol takımı, organizasyonda Türkiye finallerine katılma hakkı elde eden ilk Bayburt ekibi olma başarısını gösterdi.
Vali Eldivan, takımı tebrik ederek final müsabakasında başarılar diledi.