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Kastamonu'da 2-9 Kasım operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Kastamonu'da 2-9 Kasım operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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Kastamonu'da jandarmanın 2-9 Kasım'da düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından 2-9 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2-9 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlarda, 53 gram metamfetamin, 223 gram sentetik kannabinoid, 3 adet ekstazi hap, 265 adet sentetik ecza hapı, 10 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 3 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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