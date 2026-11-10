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Kastamonu Tosya'da evde mahsur kalan 2 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde annesinin anahtarı içeride unutması nedeniyle 2 yaşındaki çocuk evde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri merdivenle balkona ulaşıp kapıyı açarak çocuğu kurtardı; sağlık ekipleri çocuğa kontrol yaptı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde annesinin anahtarı içeride unutması sebebiyle evde mahsur kalan 2 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Tosya ilçesi Yunusemre Mahallesi Üniversite Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki U.K., diğer çocuğunu hastaneye götürmek için evden çıkan annesinin anahtarı içeride unutması sebebiyle evde mahsur kaldı. Daha sonra annesinin eve girememesi üzerine çocuk büyük panik yaşadı. Annesinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çalışma başlatan itfaiye ekipleri itfaiye aracının merdiveni yardımıyla evin balkonuna ulaştı. Balkon kapısından içeri giren ekipler, evin kapısını açtı. Annesine ve babasına kavuşan çocuğun sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolü yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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