Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan köy yolu sayısı 233'ten 14'e düştü

Kastamonu'da etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri yoğun mesai harcıyor.

Kastamonu'da hafta sonu etkili olan kar yağışı sebebiyle kar kalınlığının yarım metrenin üzerine çıktığı yüksek rakımlı bölgelerde onlaraca köy yolu ulaşıma kapandı. Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri kar yağışının ardından yolu ulaşıma kapanan 233 köy için çalışma başlattı. Ekipler, iş makineleriyle köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun mesai harcıyor. Ekipler tarafından yürütülen kar küreme çalışmaları neticesinde yolu ulaşıma kapalı köy sayısı 14'e düştü. Ekipler kapalı köy yollarını da ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"13-15 saat mesai yapıyoruz"

İnebolu ilçesine bağlı Karşıyaka köyünde karla mücadele çalışmalarında görev yapan İl Özel İdaresi personeli Hakan Aksakal, "Yeri geliyor 13-15 saat mesai yapıyoruz. Durmadan çalışıyoruz. Bütün bölgeleri açmaya çalıştık. Bu bölgemizi de genişlettikten sonra önümüzde çok fazla bir şey kalmıyor. Şu anda burada 60 santimetre kar var. Maşallah, bu yıl kış biraz erken geldi. İl Özel İdaresi ekipleri olarak karın esaret değil, bereket olduğunu savunup 7 gün 24 saat mesai gözetmeden çalışıyoruz. Vatandaşa hizmet bizim görevimiz. Halk rahat etsin, vatandaş rahat etsin, evlerinde huzurlu bir şekilde yaşasın diye tüm var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Bölge sakinlerinden Şerife Satılmış da İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hepsinden Allah razı olsun, bizi hiç sıkıntıya sokmuyorlar. İstediğimiz zaman bir telefonla her ihtiyacımızı da görüyorlar, yollarımızı da açıyorlar. Daha önceki yıllarda ineğim hamileydi, veteriner hekimin gelebilmesi için yolumu dört sefer açtılar. Ama şu an bu kadar kar beklemiyordum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı