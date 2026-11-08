Kastamonu'da yüksek rakımlı ilçeler beyaz örtüyle kaplandı, yollar açılıyor

Kastamonu'da yüksek rakımlı ilçeler beyaz örtüyle kaplandı, yollar açılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu; Araç, Ağlı, Azdavay, Bozkurt ve diğer ilçeler beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışırken trafik ekipleri sürücüleri takip mesafesi ve aşırı hız konusunda uyardı.
Kastamonu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışının ardından Araç, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, Doğanyurt, İnebolu, Pınarbaşı, Seydiler ve Şenpazar ilçeleri beyaz örtüyle kaplandı.
Karayolları ekipleri ile İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Karın aralıklarla etkisini sürdürdüğü kentte trafik ekipleri de sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.
Kar yağışı ile birlikte ilçelerin çevresindeki ormanlık alanlarda da güzel manzaralar oluştu.
Kış manzarası, dron ile havadan görüntülendi.