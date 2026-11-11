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Kastamonu'nun üç ilçesinde etkinlikler düzenlendi, Taşköprü'de 5 bin fidan dağıtıldı

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Kastamonu'nun Taşköprü, Hanönü ve Bozkurt ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim törenleri düzenlendi. Taşköprü'de vatandaşlara 5 bin ceviz, elma, erik ve mazı fidanı dağıtıldı, etkinliklere öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü, Hanönü ve Bozkurt ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim törenleri gerçekleştirildi.

Taşköprü Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde öğrenciler, katılımcılarla mavi ladin ve çam fidanlarını toprakla buluşturdu.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Taşköprü Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte de vatandaşlara 5 bin ceviz, elma, erik ve mazı fidanı dağıtıldı.

Programa Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Dana ve öğrenciler katıldı.

Hanönü

Hanönü Kaymakamlığı ve Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü ev sahipliğinde Çorakoğlu ağaçlandırma sahasında program düzenlendi.

Hanönü Orman İşletme Müdürü Mefar Erhan Çubukçu, 2023 yılında başlayan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında bugüne kadar 257 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu belirterek, "Çeşitli fidanlarımızı toprakla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle 7'den 70'e herkesi bu seferberliğe destek olmaya davet ediyorum." dedi.

Programda Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü Şefi Okan Şimşek, katılımcılara fidan dikimini anlattı.

Ardından katılımcılar fidanlarını toprakla buluşturdu.

Bozkurt

İnceyazı köyündeki ağaçlandırma alanında düzenlenen programda katılımcılar tarafından 150 defne ve 50 kestane fidanı dikildi.

Etkinliğe Bozkurt Kaymakam Vekili Tolga Ustaoğlu, Belediye Başkanı Muammer Yanık, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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