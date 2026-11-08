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Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 230 köy yolu için ekipler harekete geçti

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Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 230 köy yolu için ekipler harekete geçti Haber Videosunu İzle
Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 230 köy yolu için ekipler harekete geçti
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Kastamonu genelinde dün itibarıyla etkili olan kar yağışı nedeniyle 230 köy yolu ulaşıma kapandı. Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, ilçelerde kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kastamonu genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle 230 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da dün itibarıyla etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. İl genelinde 230 köy yolunun ulaşıma kapanmasının ardından Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti. İlçelerde kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin sahadaki çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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