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Kastamonu'da FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı

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Kastamonu'da FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarmanın çalışmasıyla yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.S. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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