Kastamonu İhsangazi'de aç kalan yavru tilkiyi vatandaşlar tavuk etiyle besledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde aç kalan tilkiyi vatandaşlar tavukla besledi.

İhsangazi ilçesinde yiyecek arayan yavru tilkiyi gören aile, onu yanlarındaki tavuk etiyle besledi. Vatandaşlar daha sonra yoluna devam ederken, tilki de geldiği ormanlık alana dönerek gözden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı