Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kastamonu İhsangazi'de aç kalan yavru tilkiyi vatandaşlar tavuk etiyle besledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu İhsangazi'de aç kalan yavru tilkiyi vatandaşlar tavuk etiyle besledi Haber Videosunu İzle
Kastamonu İhsangazi'de aç kalan yavru tilkiyi vatandaşlar tavuk etiyle besledi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yiyecek arayan yavru tilkiyi gören aile, yanlarındaki tavuk etiyle besledi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi, tilki de daha sonra geldiği ormanlık alana dönerek gözden kayboldu.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde aç kalan tilkiyi vatandaşlar tavukla besledi.

İhsangazi ilçesinde yiyecek arayan yavru tilkiyi gören aile, onu yanlarındaki tavuk etiyle besledi. Vatandaşlar daha sonra yoluna devam ederken, tilki de geldiği ormanlık alana dönerek gözden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Meğer kardeşlermiş! İşte ünlülerin az bilinen kardeşleri

Meğer kardeşlermiş! İşte ünlülerin az bilinen kardeşleri
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi

500 günlük istismar kabusu akılalmaz bir şekilde sona erdi
Pamela Anderson şöhreti geride bıraktı! İşte yeni hayatı

Sahil Güvenlik'in güzeliydi! İşte son hali
Torununun ölüm haberini alan 87 yaşındaki babaanne de aynı gün hayatını kaybetti! İkisinin de adı Naime

Torununun acı haberini aldı, aynı gün o da hayata veda etti
Yıllar onlara işlemiyor! Hakan Peker ve kardeşinin yaşını duyanlar kulaklarına inanamadı

Peker kardeşlerin yaşlarını duyan kulaklarına inanamıyor
Eski İngiliz bakandan Türklere yapılan muameleye tepki: Kabul edilemez

Eski bakandan Türklere yapılan muameleye tepki: Kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da Şuşa Kalesi'ni ziyaret etti

Aliyev'le birlikte, simge yerde poz verdiler
Toptancıda kahve skandalı! Hepsinin son kullanma tarihi geçmiş11

Ekipler yetişmeseydi vatandaşa içireceklerdi! Hepsi çöpü boyladı