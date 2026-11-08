Kastamonu İhsangazi'de aç kalan yavru tilkiyi vatandaşlar tavuk etiyle besledi

Kastamonu İhsangazi'de aç kalan yavru tilkiyi vatandaşlar tavuk etiyle beslediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yiyecek arayan yavru tilkiyi gören aile, yanlarındaki tavuk etiyle besledi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi, tilki de daha sonra geldiği ormanlık alana dönerek gözden kayboldu.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde aç kalan tilkiyi vatandaşlar tavukla besledi.
İhsangazi ilçesinde yiyecek arayan yavru tilkiyi gören aile, onu yanlarındaki tavuk etiyle besledi. Vatandaşlar daha sonra yoluna devam ederken, tilki de geldiği ormanlık alana dönerek gözden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı