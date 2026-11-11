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"Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bin Nefes" projesine yoğun ilgi

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'Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bin Nefes' projesine yoğun ilgi
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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bin Nefes 2" projesi kapsamında öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak ve ekolojik farkındalığı artırmak amacıyla açılan standa yoğun ilgi gösterildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bin Nefes 2" projesi kapsamında öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak ve ekolojik farkındalığı artırmak amacıyla açılan standa yoğun ilgi gösterildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından "Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bin Nefes 2" projesi çerçevesinde, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle tanıtım standı açıldı. Stantta, proje hakkında vatandaşlara ve öğrencilere bilgi verilirken, etkinliğin hafızalarda kalıcı olmasını sağlamak amacıyla proje logosunun yer aldığı tişörtler davetliler ve çocuklara hediye edildi.

Proje kapsamında il genelinde öğrenim gören her yaştan öğrencinin katılımıyla fidan dikim etkinlikleri gerçekleştirilmesi planlanıyor. Çalışma ile öğrencilerde ekolojik farkındalık ve çevresel sorumluluk bilincinin geliştirilmesi, gelecek nesillere daha güvenli ve yaşanabilir bir çevre bırakılması, sürdürülebilir yaşam anlayışının yaygınlaştırılması ve toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, projenin yalnızca ağaçlandırma faaliyetlerinden ibaret olmadığı, aynı zamanda gençlerin doğayla bağ kurmasını sağlayarak çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunacağı ifade edildi. Açıklamada, fidan dikim etkinlikleriyle öğrencilerin doğaya karşı sorumluluk bilinci kazanmasının amaçlandığı belirtilerek, "'Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bin Nefes 2' projesinin, çevre bilincinin güçlendirilmesine ve genç nesillerin sürdürülebilir bir gelecek anlayışıyla yetişmesine önemli katkılar sağlaması bekleniyor" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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