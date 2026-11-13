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Kastamonu İhsangazi'de camiye cuma namazına gelenlere 2 bin fidan ücretsiz dağıtıldı

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Kastamonu İhsangazi'de camiye cuma namazına gelenlere 2 bin fidan ücretsiz dağıtıldı Haber Videosunu İzle
Kastamonu İhsangazi'de camiye cuma namazına gelenlere 2 bin fidan ücretsiz dağıtıldı
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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde cuma namazı için camiye gelen vatandaşlara, Orman İşletme Müdürlüğünce ceviz, ahlat ve adaçayı fidanlarından oluşan 2 bin fidan ücretsiz dağıtıldı. Fidanlara ilgi gösteren vatandaşlar, kısa sürede tükenen fidanlar için yetkililere teşekkür etti.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde cuma namazı için camiye gelen vatandaşlara ücretsiz 2 bin fidan dağıtıldı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, 2 bin fidan vatandaşlara ücretsiz verildi. Cuma namazı için Merkez Camii'ne gelen vatandaşlar, namazın ardından Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü İhsangazi Orman İşletme Müdürlüğü tarafından dağıtılan ceviz, ahlat ve adaçayı fidanlarından ücretsiz olarak aldı.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği fidanlar kısa sürede tükendi. Vatandaşlar dağıtılan fidanlar için yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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