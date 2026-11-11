Kastamonu'da jandarma operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda yapılan aramalarda 276 gram sentetik uyuşturucu, 265 uyuşturucu hap, 10 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 uyuşturucu öğütme aparatı, 3 ruhsatsız tabanca, 18 tabanca fişeği ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA