Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kastamonu'da jandarma operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda yapılan aramalarda 276 gram sentetik uyuşturucu, 265 uyuşturucu hap, 10 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 uyuşturucu öğütme aparatı, 3 ruhsatsız tabanca, 18 tabanca fişeği ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
KYK yurtlarında yeni dönem! İzinsiz görüntü paylaşan yurttan çıkarılacak

KYK yurtlarında tüm kurallar sil baştan! Bunu yapan öğrenciler yandı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Fidan'ın 'Beni hatırladınız mı?' diyen genç kıza cevabı bomba

Bakan Fidan'ın "Beni hatırladınız mı?" diyen genç kıza cevabı bomba
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ayrıldı! Ünlü çift aşkına nokta koydu

Ve büyük aşk bitti!
'Yakışıklı Mısırcı'dan 1 milyon TL'lik poz

'Yakışıklı Mısırcı' köşeyi döndü! 1 milyon TL'lik poz
Erdoğan ile buluşan Şahbaz Şerif'ten Guterres'e yanıt: Biz kardeşiz

"Sizi birlikte görmek harika" sözüne Şahbaz Şerif'ten bomba yanıt
Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı

İstifa sonrası milyarlık sorular havada kaldı
Altında dengeler değişti! Fed'den piyasaları sarsan mesaj

Piyasalar güne büyük sürprizle uyandı!
12 yaşındaki kızı silah tehdidiyle boş araziye götürürken yakalandı

Okul yolunda dehşet! Küçük kızı silahla kaçırırken olanlar oldu