Azdavay'da karda mahsur kalan hasta AFAD ve sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı

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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde kar yağışı sebebiyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, AFAD ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından yolu ulaşımı kapanan Maden köyü Çetinpınar Mahallesi'nde rahatsızlanan 80 yaşındaki K.C.'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Devrilen ağaç ve yaklaşık 40 santimetre yüksekliğine ulaşan kar sebebiyle ambulansla köye ulaşaman sağlık ekipleri, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) destek istedi. Daha sonra bölgeye gelen AFAD ekiplerince yola devrilen araç, motorlu testereyle kesilerek kaldırıldı. Yürütülen çalışma neticesinde hastaya ulaşan sağlık ekipleri, Azdavay İlçe Devlet Hastanesine naklini sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı