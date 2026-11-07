Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor, Tosya'nın yüksek köyleri beyaza büründü

Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor, Tosya'nın yüksek köyleri beyaza büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kastamonu'da dün gece başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor. Tosya ilçesinde yüksek rakımlı köyler karla beyaza bürünürken, yağışın gece boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Kastamonu'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı bölgelerde devam ediyor.
Kastamonu'da kar yağışı devam ediyor. Dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili olmaya devam ediyor. Tosya ilçesinde yüksek rakımlı noktalardaki köyler yağan karla beyaza büründü. Kar yağışının gece boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı