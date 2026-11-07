Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kastamonu'daki Koru Yaylası'nda kar ve sonbahar manzarası bir arada görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Taşköprü ile Çatalzeytin ilçeleri arasındaki Koru Yaylası'nda bir yamaç sonbahar renkleriyle, diğer yamaç kar örtüsüyle dikkati çekiyor. Yüksek kesimdeki kar yağışının ardından oluşan ve iki mevsimi aynı anda yaşatan manzara dronla görüntülendi.

Kastamonu'nun Taşköprü ile Çatalzeytin ilçeleri arasında yer alan Koru Yaylası'nın bir yanında sonbahar, diğer yanında kış yaşanıyor.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Koru Yaylası'nda güzel manzaralar oluşturdu.

Dağların bir yamacında sonbahar renkleri hakim olurken, diğer tarafı ise kar yağışının ardından beyaza büründü.

Bir tarafta kışın beyaz örtüsü, diğer tarafta sonbaharın renk cümbüşü ile dikkati çeken yayla, iki farklı mevsimin güzelliklerini aynı anda yaşatıyor.

Bölgedeki manzara, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz13

Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Belözoğlu'ndan İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt

Emre'den İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt
Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi

Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi
Komşusunun verdiğini yedi, saatler sonra hayatını kaybetti

Komşusunun verdiğini yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
Günlük ve saatlik ev kiralayanları tedirgin eden tehlike

Günlük ve saatlik ev kiralayanları tedirgin eden tehlike
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda14

Fenerbahçe'de kriz! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu ters düştü

Sergen Yalçın'ın kadroya almadığı milli yıldız için söyledikleri yeniden konuşuluyor25

Kadroya almadığı milli yıldızla dalga geçtiği video yeniden gündemde

Emeklilere zamda sürpriz formül! Herkesi ilgilendiriyor, tarih verildi16

Emeklilere zamda sürpriz formül! Herkesi ilgilendiriyor, tarih verildi