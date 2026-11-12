FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü Kastamonu'da yakalandı

FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü Kastamonu'da yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmada, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklandı.
Kastamonu jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar neticesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olması gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.S., yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.S., tutuklandı.