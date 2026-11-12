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FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü Kastamonu'da yakalandı

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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmada, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklandı.

Kastamonu jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar neticesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olması gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.S., yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.S., tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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