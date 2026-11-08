Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tosya-Çankırı yolunda otomobil ağaca çarptı, sürücü araçtan uçarak ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tosya-Çankırı yolunda otomobil ağaca çarptı, sürücü araçtan uçarak ağır yaralandı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Tosya-Çankırı karayolunda otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü araçtan fırlayarak ağır yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırılırken, polis çevrede güvenlik önlemleri aldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, araçtan uçarak ağır yaralandı.

Kaza, Tosya-Çankırı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emre A. idaresindeki 06 EIM 490 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan Emre A. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Yaralının durumunun ağır olduğu bildirilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev’den kol kola kardeşlik pozu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev’den kol kola kardeşlik pozu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alkollü sürücü, 18 yaşındaki Ceren'i hayattan kopardı! Acılı annenin adalet çığlığı yürek dağladı

Alkollü sürücü kızını hayattan kopardı! Verilen ceza acısını katladı
Emre Belözoğlu ilk maçında Fenerbahçe tarihine geçti

Böylesini hiç kimse başaramamıştı! İlk maçında tarihe geçti
Sanayi ustasından kış uyarısı! Bin liralık antifrizden kaçan 60 bin lira ödeyebilir

Bin liralık bakımı atlayan 60 bin lira ödeyebilir! Usta uyardı
Meğer kardeşlermiş! İşte ünlülerin az bilinen kardeşleri

Meğer kardeşlermiş! İşte ünlülerin az bilinen kardeşleri
Suudi Arabistan'da füze alarmı! Riyad'a fırlatılan 2 balistik füze imha edildi15

Arap ülkesinin kalbinde patlama sesleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emellerine ulaşamaz

Aliyev'in ardından bir çarpıcı açıklama da Erdoğan'dan geldi
Brezilya'da fırtına öncesi tüyler ürperten manzara

Başını kaldırdı, gördüklerine inanamadı!