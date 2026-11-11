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Kastamonu'da jandarma yakalama kararı olan 30 kişiyi yakaladı, 16'sı tutuklandı

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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 2-9 Kasım tarihleri arasında yürüttüğü çalışmada, haklarında yakalama kararı bulunan 30 kişi yakalandı. Yakalananlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 kişi tutuklandı.

Kastamonu'da haklarında yakalama kararı bulunan 30 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 2-9 Kasım tarihleri arasında yürütülen çalışması neticesinde, haklarında yakalama kararı bulunan 30 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 kişi tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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