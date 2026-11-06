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Kastamonu Tosya'da yola atlayan çocuğa otomobil çarptı, çocuk yaralandı

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Kastamonu Tosya'da yola atlayan çocuğa otomobil çarptı, çocuk yaralandı Haber Videosunu İzle
Kastamonu Tosya'da yola atlayan çocuğa otomobil çarptı, çocuk yaralandı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yola atlayan çocuğa otomobil çarpması sonucu çocuk yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk Tosya Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yola atlayan çocuk otomobilin çarpması neticesinde yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S.H. idaresindeki 01 HD 986 plakalı otomobil, annesiyle kaldırımda yürürken bir anda yola atlayan Z.D. isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen çocuk yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çocuk Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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