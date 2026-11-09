Kastamonu'da kar nedeniyle 57 köy yolu kapalı, 173 yol ulaşıma açıldı

Kastamonu'da kar nedeniyle 57 köy yolu kapalı, 173 yol ulaşıma açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle dün sabah kapalı olan 230 köy yolunun 173'ü İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açıldı. Ekipler, ulaşıma kapalı bulunan 57 köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor.
Kastamonu'da kar yüzünden kapanan 230 köy yolunun 173'ünü ekipler ulaşıma açtı.
Kentin yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için yoğun çalışma yürüttü.
Dün sabah saatlerinde kapalı olan 230 köy yolunun 173'ü ulaşıma açıldı.
Ekipler, ulaşıma kapalı bulunan 57 köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA